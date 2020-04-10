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Факты / Спорт

Экономлю деньги на одежде: бывшая теннисистка Харклроуд полностью разделась (18+)

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

34-летняя спортсменка сфотографировалась абсолютно обнаженной, повернувшись спиной к камере.

— Экономлю деньги на одежде, — подписала пост Харклроуд, использовав хэштег #жизньнакарантине.

Экономлю деньги на одежде: теннисистка Харклроуд полностью разделась (18+)

Лучшим достижением американской теннисистки стало 39-е место в рейтинге WTA. За карьеру она выиграла 13 турниров ITF.

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Сейчас все теннисисты находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции турниры отменили как минимум до лета.

Ранее звезда UFC Пейдж ВанЗант показала, как голышом тренируется с парнем.

Фото: Ashley Harkleroad

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