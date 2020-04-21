Бундеслигу могут восстановить в начале мая

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что чемпионат Бундеслиги смогут возобновить уже девятого мая, но матчи будут проходить без зрителей.

Чемпионат Германии прервали из-за пандемии Covid-19 16 марта.

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Изначально планировалось, что матчи восстановят 2 апреля, но позже руководство Германской футбольной лиги (DFL) приняло решение продлить паузу как минимум до 30 апреля. Турнир прервали после 25-го тура, по итогам которого турнирную таблицу возглавляет мюнхенская Бавария.

— Крайне важно, чтобы риск заражения был минимальным. Организация матчей с 9 мая будет хорошим знаком для миллионов футбольных фанатов, даже если трибуны стадионов останутся пустыми, — сказал Шпан.

Также информацию о возможном возобновления чемпионата Германии по футболу 9 мая подтвердил генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

Напомним, клубы английской Премьер-лиги собираются выдвинуть FA ультиматум — они хотят, чтобы чемпионат завершился до 1 июля.