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Факты / Спорт

В Италии приняли решение о возобновлении текущего сезона Серии А

Совет лиги итальянской Серии А во время заседания принял единогласное решение доиграть остаток сезона чемпионата Италии по футболу сезона-2019/20, который приостановили из-за пандемии коронавируса.

— Совет лиги итальянской Серии А единогласно подтвердил свое намерение доиграть сезон-2019/2020, если правительство Италии позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.

Восстановление спортивной активности в так называемой Фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников, — говорится в заявлении на сайте Серии А.

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Ранее сообщалось, что итальянские клубы — Торино, Фиорентина, Сампдория, Болонья, Парма, СПАЛ, Брешия и Удинезе — выступили за немедленное завершение сезона. Позже Фиорентина и Парма опровергли нежелание продолжать сезон в Серии А.

К слову, немецкую Бундеслигу могут восстановить уже 9 мая.

Источник: Serie A

Фото: Dreamstime

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