PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Італійський медик написала прізвище Шевченка на халаті

Медики в Італії, які продовжують боротися з коронавірусною інфекцією у країні, на лікарняних костюмах та халатах пишуть імена та прізвища своїх футбольних кумирів.

Італійський медик Сілвіа Андреа Рамбалдіні, яка є фанаткою італійського Мілана, виклала на своїй сторінці у соцмережі фото халата з прізвищем колишнього футболіста россонері Андрія Шевченка.

— Хоч він і не бразилець, яке це має значення, феномен – Шева.

Фамилия Шевченко на халате доктора из Италии

Читайте: Ребров віддав, Шевченко – забив: огляд легендарного матчу Динамо – Реал

Італія посідає третє місце у світі за кількістю заражених на Covid-19 та смертністю від коронавірусу.

Фото: Silvia Andrea Rambaldini

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка