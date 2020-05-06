Італійський медик написала прізвище Шевченка на халаті

Медики в Італії, які продовжують боротися з коронавірусною інфекцією у країні, на лікарняних костюмах та халатах пишуть імена та прізвища своїх футбольних кумирів.

Італійський медик Сілвіа Андреа Рамбалдіні, яка є фанаткою італійського Мілана, виклала на своїй сторінці у соцмережі фото халата з прізвищем колишнього футболіста россонері Андрія Шевченка.

— Хоч він і не бразилець, яке це має значення, феномен – Шева.

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Італія посідає третє місце у світі за кількістю заражених на Covid-19 та смертністю від коронавірусу.

Фото: Silvia Andrea Rambaldini