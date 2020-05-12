Джонсон разрешил спортивные мероприятия в Великобритании с июня

Власти Великобритании разрешили проводить спортивные и культурные мероприятия без зрителей уже с 1 июня.

Об этом говорится в распространенном в понедельник плане по ослаблению карантина, который ввели в стране 23 марта из-за пандемии коронавируса.

— Будут разрешены культурные и спортивные мероприятия за закрытыми дверями с телевизионной трансляцией, чтобы избежать риска широкомасштабного социального контакта, — говорится в документе.

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Скорее всего, болельщики смогут вернуться на трибуны, только когда изобретут вакцину от коронавируса.

Ранее стало известно, что руководство АПЛ запланировало возобновление текущего сезона английской Премьер-лиги на 12 июня.

Также Факты ICTV писали, что АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи в YouTube.