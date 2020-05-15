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Факты / Спорт

Теннисный сезон заморозили до августа

Международная теннисная федерация отложила начало сезона из-за пандемии Covid-19 до 31 июля.

— Это тяжелое и полное разочарование решение, но здоровье и безопасность остаются нашей главной заботой. Мы продолжаем анализировать глобальную ситуацию и будем оценивать все варианты для восстановления международных соревнований тогда, когда это будет безопасно.

Мы тесно сотрудничаем с заинтересованными сторонами в мире тенниса, чтобы просмотреть календарь матчей и вместе принять правильные решения, — заявил президент федерации Дэвид Хаггерти.

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Сначала теннисный сезон приостановили на шесть недель, после чего пауза была продлена до 7 июня, затем до 13 июля.

Ранее появилась информация, что паузу в теннисном сезоне продолжат до 3 августа.

Источник: ITF

Фото: Dreamstime

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