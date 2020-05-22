В НХЛ возобновят сезон в формате плей-офф

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги выдвинул предложение возобновить сезон в формате плей-офф из 24 команд.

В четверг провели соответствующее голосование, результаты которого станут известны в пятницу вечером.

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Впрочем, если формат утвердят, то это не будет означать немедленного возобновления сезона. Профсоюз хоккеистов и руководство лиги позже обсудят все необходимые детали, среди которых регламент, включающий рекомендации по проведению матчей в условиях пандемии Covid-19.

Формат плей-офф из 24 команд включает следующее: по четыре лучших команды каждой конференции будут играть между собой для определения посева, а остальные 16 команд проведут один раунд. Победители пар, которые присоединятся к лучшим клубам конференций, определятся в сериях до трех побед.

Таким образом, за Кубок Стэнли будут бороться 16 команд, серии проведут в стандартном формате — до четырех побед.

Точная дата возобновления сезона НХЛ пока неизвестна. Регулярный чемпионат приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.