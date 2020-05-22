Профспілка гравців Національної хокейної ліги висунула пропозицію відновити сезон у форматі плей-оф із 24 команд.

У четвер провели відповідне голосування, результати якого стануть відомі у п’ятницю ввечері.

Читайте: НХЛ планує відновити регулярний чемпіонат у липні

Втім, якщо формат затвердять, то це не означатиме негайного відновлення сезону. Профспілка хокеїстів та керівництво ліги пізніше обговорять всі необхідні деталі, серед яких регламент, що включає рекомендації щодо проведенню матчів в умовах пандемії Covid-19.

Формат плей-оф з 24 команд включає наступне: по чотири найкращі команди кожної конференції гратимуть між собою для визначення посіву, а решта 16 команд проведуть один раунд. Переможці пар, які приєднаються до найкращих клубів конференцій, визначаться у серіях до трьох перемог.

Таким чином, за Кубок Стенлі будуть боротися 16 команд, серії проведуть у стандартному форматі – до чотирьох перемог.

Точна дата відновлення сезону НХЛ поки невідома. Регулярний чемпіонат призупинили 12 березня через пандемію коронавірусу.