Легкоатлетка Левченко предстала в образе супергероя из Marvel

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту, поделилась на своей странице в Instagram постером.

На нем спортсменка изображена в роли женщины-супергероя из киновселенной Marvel.

View this post on Instagram A post shared by YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou) on May 24, 2020 at 12:39pm PDT

Сначала постер появился на странице пользователя Danna Athletics, где супергероями Marvel стали и другие известные мировые легкоатлеты: Усэйн Болт, Чари Хокинс, Сидни МакЛафлин.

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Напомним, Юлия Левченко приняла участие в челендже футболиста туринского Ювентуса Криштиану Роналду и получила его одобрение.

Фото: YULIIA LEVCHENKO