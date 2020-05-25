Легкоатлетка Левченко постала в образі супергероя із Marvel

Українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, поділилася на своїй сторінці в Instagram постером.
На ньому спортсменка зображена у ролі жінки-супергероя із кіновсесвіту Marvel.
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Спершу постер з’явився на сторінці користувача Danna Athletics, де супергероями Marvel стали й інші відомі світові легкоатлети: Усейн Болт, Чарі Гокінс, Сідні МакЛафлін.
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Нагадаємо, Юлія Левченко взяла участь у челенджі футболіста туринського Ювентуса Криштіану Роналду та отримала його схвалення.
Фото: YULIIA LEVCHENKO