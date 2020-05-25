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Факти / Спорт

Легкоатлетка Левченко постала в образі супергероя із Marvel

Українська легкоатлетка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, поділилася на своїй сторінці в Instagram постером.

На ньому спортсменка зображена у ролі жінки-супергероя із кіновсесвіту Marvel.

 

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A post shared by YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou) on

Спершу постер з’явився на сторінці користувача Danna Athletics, де супергероями Marvel стали й інші відомі світові легкоатлети: Усейн Болт, Чарі Гокінс, Сідні МакЛафлін.

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Нагадаємо, Юлія Левченко взяла участь у челенджі футболіста туринського Ювентуса Криштіану Роналду та отримала його схвалення.

Фото: YULIIA LEVCHENKO

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