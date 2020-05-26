Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал добро на проведение матчей чемпионата Украины по футболу и Кубка Украины уже с 30 мая.

— Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая.

Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований, — написал в Facebook президент УАФ Андрей Павелко.