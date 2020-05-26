Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал добро на проведение матчей чемпионата Украины по футболу и Кубка Украины уже с 30 мая.
— Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины с 30 мая.
Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований, — написал в Facebook президент УАФ Андрей Павелко.
На момент остановки УПЛ в марте команды успели сыграть 23 тура. Календарь матчей чемпионата станет известен в ближайшее время.
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В УПЛ осталось сыграть еще девять туров. На момент остановки чемпионата лидером является донецкий Шахтер. Вторую строчку занимает луганская Заря, а киевское Динамо идет третьим.
К слову, в АПЛ разрешили проводить полноценные контактные тренировки в группах.
Источник: Андрей Павелко