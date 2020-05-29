Английская Премьер-лига вчера, 28 июня, объявила о возобновлении текущего розыгрыша сезона-2019/20, который приостановили из-за пандемии коронавируса.

Матчи будут проводить при пустых трибунах. Но несмотря на это, ситуация с некоторыми клубами является рискованной и может повлечь скопление болельщиков возле стадионов. Больше всего в зоне риска находится Ливерпуль, которому осталось одержать шесть очков, чтобы оформить чемпионство в АПЛ.

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АПЛ должны возобновить матчем Арсенал — Манчестер Сити и Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед, чтобы команды сравнялись по количеству проведенных матчей.

Сейчас отрыв Ливерпуля от Манчестер Сити составляет 25 очков, поэтому в случае поражения горожан на Эмирейтс, красным останется добыть три очка.

View this post on Instagram A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) on May 27, 2020 at 12:25pm PDT

Подопечные Клоппа в случае триумфа канониров смогут оформить чемпионство в матче против Эвертона на Гудисон Парк. Или же в мерсисайдском дерби, которое запланировано на Энфилде, однако может состоятся на Олд Траффорд или Этихад.

Британская полиция опасается, что фанаты могут окружить домашнюю арену Ливерпуля, несмотря на правила социального дистанцирования.

Последний раз Ливерпуль побеждал в чемпионате Англии еще в 1990 году.

Какова ситуация с Covid-19 в АПЛ?

По состоянию на 28 мая провели 2752 теста на Covid-19, из которых двенадцать показали положительный результат. Эти футболисты и персонал изолированы от команд на неделю.

Тестирование будут проводить дважды в неделю. В среду, 27 мая, клубы проголосовали за начало контактных тренировок, ведь раньше футболисты работали небольшими группами с социальным дистанцированием.

Сейчас в Великобритании зарегистрировано более 37 тыс. смертей от коронавируса.

Источник: Daily Star