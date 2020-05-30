Самым высокооплачиваемым спортсменом по версии журнала Forbes стал теннисист Роджер Федерер. Его доход составляет $106,3 млн.

Вторую позицию в списке занимает нападающий Ювентуса Криштиану Роналду. Его доход $105 млн, из которых 60 млн – зарплата, остальное – гонорар за рекламу.

Капитан Барселоны Лионель Месси занимает третье место. Он зарабатывает $104 млн.

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На четвертом месте оказался футболист ПСЖ Неймар. Его доход равен $95,5 млн.

Пятую позицию в рейтинге занимает баскетболист Лейкерс Леброн Джеймс, его доход — $88,2 млн.

В рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов также попали баскетболисты Стефен Карри и Кевин Дюрэнт, гольфист Тайгер Вудс, а также игроки в американский футбол Кирк Казинс и Карсон Вентц.

Ранее журнал Forbes лишил американскую модель Кайли Дженнер статуса миллиардера,поскольку ее состояние составляет менее $900 млн.

Источник: Forbes