Украинец Новиков установил мировой рекорд по поднятию гантели на время

23-летний украинский силач Алексей Новиков установил мировой рекорд по поднятию гантели на время.

Украинский спортсмен стал рекордсменом в упражнении дамбл: за 1 минуту и 8 секунд атлет, а это 73 секунды, поднял 100-килограммовую гантель одиннадцать раз.

Новикову покорилось это достижение в субботу, 30 мая, в рамках четвертой серии World Ultimate Strongman (WUS) Feats of Strength.

После установления рекорда Новиков признался:

— Я очень устал, но я счастлив, что установил этот рекорд. Передо мной была только камера, но я чувствовал поддержку людей, — рассказал Новиков.

Далее в планах атлета участие в турнире Europe’s Strongest Man-2020 в агусте.

Сейчас в мире гадают, кто сможет превзойти его рекорд. Одним из претендентов называют польского силача Матеуша Келишковского.

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В упражнении, которое исполнил украинец, атлет должен поднять определенный вес (обычно он до 110 кг) максимальное количество раз за краткое время.

Что известно об Алексее Новикове?

Он является четырехкратным обладателем титула Самый сильный человек Украины в период с 2016 по 2019 годы.

В августе 2017 года в ирландской столице — Дублине, он победил на турнире Irish Muscle Power, гарантировав пропуск на соревнования Самый сильный человек мира.

А в 2018 году Алексей одержал победу на турнире Arnold Amateur World Championship.

Новиков дебютировал на соревнованиях World World’s Strongest Man в 2019 году. Хотя спортсмен не входил в топ-10 сильнейших, продемонстрировал сполна свой потенциал.

В марте 2020 года на турнире Arnold Strongman Classic он занял пятое место.

Турнир World Ultimate Strongman

World Ultimate Strongman — это ежегодное соревнование силачей, которое проводится с 2018 года.

В этом году турнир должен был состояться в Бахрейне в апреле, однако его отложили из-за пандемии коронавируса.

Действующим чемпионом соревнований является польский атлет Матеуш Келишковский, победивший на турнире в Дубае в 2019 году. А вот Алексей Новиков разделил пятое место с эстонцем Рауно Хейнла.