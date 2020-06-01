Українець Новіков встановив світовий рекорд з піднімання гантелі на час

23-річний український силач Олексій Новіков встановив світовий рекорд з підняття гантелі на час.

Український спортсмен став рекордсменом у вправі дамбл: за 1 хвилину та 8 секунд атлет, а це 73 секунди, підняв 100-кілограмову гантелю одинадцять разів.

Новікову підкорилося це досягнення у суботу, 30 травня, в рамках четвертої серії World Ultimate Strongman (WUS) Feats of Strength.

Після встановлення рекорду Новіков зізнався:

— Я дуже втомився, але я щасливий, що встановив цей рекорд. Переді мною була лише камера, але я відчував підтримку людей, – розповів Новіков.

Далі у планах атлета участь у турнірі Europe’s Strongest Man-2020 у серпні.

Нині у світі гадають, хто може перевершити його рекорд. Одним із претендентів називають польського силача Матеуша Келішковского.

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У вправі, що виконав українець, атлет повинен підняти певну вагу (зазвичай вона до 110 кг) максимальну кількість разів за короткий час.

Що відомо про Олексія Новікова?

Він є чотириразовим володарем титулу Найсильніша людина України у період з 2016 по 2019 роки.

У серпні 2017 року в ірландській столиці – Дубліні, він переміг на турнірі Irish Muscle Power, гарантувавши перепустку на змагання Найсильнішої людини світу.

А у 2018 році Олексій здобув перемогу на турнірі Arnold Amateur World Championship.

Новіков дебютував на змаганнях World World’s Strongest Man у 2019 році. Хоча спортсмен не входив до топ-10 найсильніших, продемонстрував сповна свій потенціал.

У березні 2020 року на турнірі Arnold Strongman Classic він посів п’яту сходинку.

Турнір World Ultimate Strongman

World Ultimate Strongman – це щорічне змагання силачів, яке проводиться з 2018 року.

Цьогоріч турнір мав відбутися у Бахрейні у квітні, однак його відклали через пандемію коронавірусу.

Чинним чемпіоном змагань є польський атлет Матеуш Келішковский, який переміг на турнірі у Дубаї у 2019 році. А ось Олексій Новіков розділив п’яту сходинку з естонцем Рауно Гейнла.