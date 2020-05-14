Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в Москве.

— Отец Хабиба находится в коме, — сказал друг тренера Рамазан Рабаданов, отметив, что отец спортсмена сейчас в одном из военных госпиталей в Москве.

25 апреля Нурмагомедова госпитализировали в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию, где ему сделали тест на коронавирус.

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СМИ выяснили, что в Дагестане тренера неправильно лечили и у него возникли осложнения. После внезапного ухудшения состояния Нурмагомедова доставили спецбортом в Москву.

По данным телеграмм-канала Mash, в Москве у Абдулманапа Нурмагомедова случился инсульт. Сейчас его состояние остается крайне тяжелым.

Напомним, 12 мая Россия заняла второе место в мире по количеству больных коронавирусом.