Чемпіонка UFC у напівлегкій та найлегшій вагових категоріях Аманда Нуньєс поділилася в Instagram знімками з відвертої фотосесії зі своєю вагітною партнеркою Ніною Ансарофф.
На фотографіях, які опублікувала бразилійська бійчиня ММА, Ансарофф оголила живіт, а на одному з фото Нуньєс прикриває її груди рукою.
— Ми дуже раді цьому наступному крокові у нашому житті, – підписала знімки 32-річна спортсменка.
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Про весілля Нуньєс та Ансарофф, яка теж є бійцем ММА, стало відомо у серпні 2018 року. Саме тоді дівчата оголосили про заручини, виклавши знімок у соціальній мережі Instagram з обручкою.
У березні стало відомо, що пара очікує на появу первістка у вересні 2020 року. Спортсменки також зізналися, що це буде донечка.
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Свій останній бій Нуньєс провела 12 травня у Ріо-де-Жанейро на турнірі UFC 224. Це був третій захист титулу, який Нуньєс зберегла, здолавши технічним нокаутом Ракель Пеннінгтон.
Боєць UFC Андраде одружилася з дівчиною-біологом
У лютому 2019 року боєць UFC Джессіка Андраде одружилася зі своєю подругою-біологом Фернандою Гомес. Весілля пари пройшло в штаті Невада в Лас-Вегасі.
Фернанда зробила пропозицію Джессіці після її поразки у бою з Йоанною Енджейчик.