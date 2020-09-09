Франция — Хорватия — 4: 2

Франция принимала сборную Хорватии в рамках матча второго тура Лиги наций сезона-2020/21 в третьей группе элитного дивизиона.

Встреча в Париже на Стад-де-Франс и завершилась победой хозяев со счетом 4: 2.

Первый гол в ворота соперника забил футболист сборной Хорватии Деян Ловрен, однако на 43-й минуте после точного попадания Антуана Гризмана счет сравнялся.

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Уже во втором тайме сборная Франции начала обыгрывать противника: сначала благодаря автоголу, а на последних минутах матча — пенальти, который удалось реализовать Оливье Жиру.

Поражение Украины в матче Лиги наций

6 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги наций в четвертой группе элитного дивизиона проходил матч между сборными Испании и Украины, который завершился победой Испании со счетом 4: 0.

Первый гол с пенальти украинская сборная пропустила уже на третьей минуте матча. Второй гол в ворота Украины тот же футболист забил на 29 минуте.