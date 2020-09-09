Франція – Хорватія – 4:2

Франція приймала збірну Хорватії в рамках матчу другого туру Ліги націй сезону-2020/21 в третій групі елітного дивізіону.

Зустріч пройшла у Парижі на Стад-де-Франс та завершилася перемогою господарів з рахунком 4:2.

Перший гол у ворота суперника забив футболіст збірної Хорватії Деян Ловрен, однак на 43-й хвилині після влучного потрапляння Антуана Грізмана рахунок зрівнявся.

Читайте: Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів

Вже у другому таймі збірна Франції почала обігрувати противника: спочатку завдяки автоголу, а на останніх хвилинах матчу – пенальті, яке влучно реалізував Олів’є Жиру.

Поразка України у матчі Ліги націй

6 вересня у рамках другого туру групового етапу Ліги націй в четвертій групі елітного дивізіону проходив матч між збірними Іспанії та України, який завершився перемогою Іспанії з рахунком 4:0.

Перший гол із пенальті українська збірна пропустила вже на третій хвилині матчу. Другий гол у ворота України той же футболіст забив на 29 хвилині.