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Факты / Спорт

Мадридский Реал представил третью форму черного цвета

Мадридский Реал представил третий комплект футбольной формы на сезон-2020/21.

Экипировка сливочных выполнена в черно-сером цвете с розовыми элементами, которые размещены по боках джерси. Также в розовом окрасе изображены: эмблема клуба и спонсоры.

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Дизайн экипировки разработал немецкий бренд спортивной одежды Adidas.

Во время создания комплекта разработчики вдохновлялись корнями и традициями Мадрида, а именно керамическими картинами на улицах испанской столицы.

В презентации формы приняли участие футболисты клуба: Марко Асенсио, Серхио Рамос, Марсело и Карим Бензема.

  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Форма Реал Мадрид на сезон-2020/21 — третий комплект формы — фото
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Третий комплект формы Реала
  • Форма Реал Мадрид на сезон-2020/21 — третий комплект формы — фото
Мадридский Реал представил третью форму черного цвета / 6 фотографий

Резервный комплект уже можно приобрести в официальном онлайн-магазине мадридского клуба. Цена джерси — €129,95.

Как выглядит домашняя и выездная форма Реала?

31 июля галактикос представили сразу два комплекта формы на сезон-2020/21.

Домашний комплект выполнен в традиционном белом цвете с розовыми вставками, которые размещены по бокам джерси и на обратной стороне воротника с V-образным вырезом. А гостевая форма выполнена в розовом цвете с темно-синими элементами.

Фото: FC Real Madrid

Источник: FC Real Madrid

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