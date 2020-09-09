Форма Реал Мадрид на сезон-2020/21 — третий комплект формы — фото

Мадридский Реал представил третий комплект футбольной формы на сезон-2020/21.
Экипировка сливочных выполнена в черно-сером цвете с розовыми элементами, которые размещены по боках джерси. Также в розовом окрасе изображены: эмблема клуба и спонсоры.
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Дизайн экипировки разработал немецкий бренд спортивной одежды Adidas.
Во время создания комплекта разработчики вдохновлялись корнями и традициями Мадрида, а именно керамическими картинами на улицах испанской столицы.
В презентации формы приняли участие футболисты клуба: Марко Асенсио, Серхио Рамос, Марсело и Карим Бензема.
Резервный комплект уже можно приобрести в официальном онлайн-магазине мадридского клуба. Цена джерси — €129,95.
Как выглядит домашняя и выездная форма Реала?
31 июля галактикос представили сразу два комплекта формы на сезон-2020/21.
Домашний комплект выполнен в традиционном белом цвете с розовыми вставками, которые размещены по бокам джерси и на обратной стороне воротника с V-образным вырезом. А гостевая форма выполнена в розовом цвете с темно-синими элементами.
Фото: FC Real Madrid