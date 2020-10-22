Пройдет ли матч Шахтер — Интер со зрителями — ответ МОЗ

Донецкий Шахтер будет принимать миланский Интер 27 октября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Официальный сайт горняков сообщил, что Министерство здравоохранения Украины разрешило провести игру с болельщиками на трибунах.

— По результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов Шахтер — Интер.

Заполненность спортивной арены должна быть не более 15% от общей вместимости НСК Олимпийского. Также принимающая сторона должна строго соблюдать все противоэпидемические меры.

Шахтер также сообщил, что информация по билетам на матч с нерадзурри появится в ближайшее время.

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В турнирной таблице квартета В Шахтер имеет три пункта и занимает первое место после стартового тура. Милан и Боруссия из Менхенгладбаха расписали ничью 2:2 и соответственно имеют по одному очку. Замыкает турнирную таблицу группы мадридский Реал, который пока не набрал очков.

Шахтер обыграл Реал

Горняки в первом тайме забили хозяевам поля в первом тайме три мяча. После перерыва Реал сумел отыграть два мяча, но все же потерпел поражение.

Это третье подряд поражение Реала в еврокубках — подобного не случалось с галактикос еще с 1981 года.