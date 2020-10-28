Футболіст харківського клубу Металіст 1925 Дмитро Кравченко став винуватцем масового ДТП у Харкові.

25-річний півзахисник перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння пошкодив чотири автівки, серед яких і свою.

— Драгер показав лише 1.85 проміле алкоголю, що у дев’ять разів перевищує норму, – написав журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Facebook.

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За інформацією Telegram-каналу Автомобільний Харків, Кравченко на своєму Audi на шаленій швидкості понад 140 км/год протаранив три авто на перехресті проспекту Льва Ландау та вулиці Танкопія.

У поточному сезоні Першої ліги України Кравченко взяв участь у шести матчах своєї команди, в яких відзначився одним забитим м’ячем.

Футболіст Севільї влаштував ДТП

У червні 2019 року форвард резервної команди іспанської Севільї 20-річний Хоао Малек став винуватцем ДТП у Мексиці.

Футболіст перевищив швидкість на своєму авто, втратив кермування та врізався в інший транспортний засіб. Його пасажирами були молодята, які обвінчалися днем раніше та готувалися зіграти весілля. В результаті зіткнення подружня пара загинула.

Джерело: Костянтин Андріюк, Автомобильный Харьков