Організатори чемпіонату світу із кільцевих автоперегонів у класі машин Формула-1 опублікували попередній календар сезону-2021.
Очікується, що у наступному році відбудеться 23 етапи Гран-прі. Досі не відомо, де пройде четвертий етап, який мав відбутися у В’єтнамі 25 квітня. Від перегонів у Ханої раніше відмовилися організатори в’єтнамського етапу. Втім, організатори Ф-1 не хочуть скорочувати кількість етапів і планують провести усі 23 Гран-прі.
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Також календар Ф-1 поповнився нічними перегонами Гран-прі Саудівської Аравії на міській трасі у місті Джидда.
З другої спроби має відбутися повернення до Ф-1 Гран-прі Нідерландів, який цьогоріч скасували через пандемію.
Календар Формули-1 на 2021 рік
Mercedes завоював сьомий поспіль Кубок конструкторів
За підсумками Гран-прі Емілії-Романьї сезону-2020 пілоти німецької стайні Mercedes Льюїс Гемілтон та Валттері Боттас посіли дві перші сходинки. Це дозволило їхній команді забезпечити сьому поспіль перемогу у Кубку конструкторів, що стало новим рекордом у Ф-1.
Попередній рекорд належав італійській команді Ferrari, котра шість разів поспіль вигравала Кубок конструкторів у період із 1999 до 2004 рік.