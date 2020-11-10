Організатори чемпіонату світу із кільцевих автоперегонів у класі машин Формула-1 опублікували попередній календар сезону-2021.

Очікується, що у наступному році відбудеться 23 етапи Гран-прі. Досі не відомо, де пройде четвертий етап, який мав відбутися у В’єтнамі 25 квітня. Від перегонів у Ханої раніше відмовилися організатори в’єтнамського етапу. Втім, організатори Ф-1 не хочуть скорочувати кількість етапів і планують провести усі 23 Гран-прі.

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Також календар Ф-1 поповнився нічними перегонами Гран-прі Саудівської Аравії на міській трасі у місті Джидда.

З другої спроби має відбутися повернення до Ф-1 Гран-прі Нідерландів, який цьогоріч скасували через пандемію.

Календар Формули-1 на 2021 рік

Етап Дата Країна Траса 1. 21 березня Австралія Альберт-парк 2. 28 березня Бахрейн Сахір 3. 11 квітня Китай Шанхай 4. 25 квітня ? ? 5. 9 травня Іспанія Барселона 6. 23 травня Монако Монте-Карло 7. 6 червня Азербайджан Баку 8. 13 червня Канада Монреаль 9. 27 червня Франція Ле-Кастелле (Поль Рікар) 10. 4 липня Австрія Шпільберг 11. 18 липня Велика Британія Сільверстоун 12. 1 серпня Угорщина Будапешт 13. 29 серпня Бельгія Спа 14. 5 вересня Нідерланди Зандфорт 15. 12 вересня Італія Монца 16. 26 вересня Росія Сочі 17. 3 жовтня Сінгапур Маріна-Бей 18. 10 жовтня Японія Сузука 19 24 жовтня США Остін 20. 31 жовтня Мексика Мехіко 21. 14 листопада Бразилія Сан-Паулу 22. 28 листопада Саудівська Аравія Джидда 23. 5 грудня ОАЕ Абу-Дабі

Mercedes завоював сьомий поспіль Кубок конструкторів

За підсумками Гран-прі Емілії-Романьї сезону-2020 пілоти німецької стайні Mercedes Льюїс Гемілтон та Валттері Боттас посіли дві перші сходинки. Це дозволило їхній команді забезпечити сьому поспіль перемогу у Кубку конструкторів, що стало новим рекордом у Ф-1.

Попередній рекорд належав італійській команді Ferrari, котра шість разів поспіль вигравала Кубок конструкторів у період із 1999 до 2004 рік.