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Факти / Спорт

Формула-1 опублікувала календар Гран-прі на 2021 рік

Організатори чемпіонату світу із кільцевих автоперегонів у класі машин Формула-1 опублікували попередній календар сезону-2021.

Очікується, що у наступному році відбудеться 23 етапи Гран-прі. Досі не відомо, де пройде четвертий етап, який мав відбутися у В’єтнамі 25 квітня. Від перегонів у Ханої раніше відмовилися організатори в’єтнамського етапу. Втім, організатори Ф-1 не хочуть скорочувати кількість етапів і планують провести усі 23 Гран-прі.

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Також календар Ф-1 поповнився нічними перегонами Гран-прі Саудівської Аравії на міській трасі у місті Джидда.

З другої спроби має відбутися повернення до Ф-1 Гран-прі Нідерландів, який цьогоріч скасували через пандемію.

Календар Формули-1 на 2021 рік

Етап Дата Країна Траса
1. 21 березня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Австралія Альберт-парк
2. 28 березня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Бахрейн Сахір
3. 11 квітня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Китай Шанхай
4. 25 квітня ? ?
5. 9 травня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Іспанія Барселона
6. 23 травня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Монако Монте-Карло
7. 6 червня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Азербайджан Баку
8. 13 червня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Канада Монреаль
9. 27 червня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Франція Ле-Кастелле (Поль Рікар)
10. 4 липня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Австрія Шпільберг
11. 18 липня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Велика Британія Сільверстоун
12. 1 серпня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Угорщина Будапешт
13. 29 серпня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Бельгія Спа
14. 5 вересня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Нідерланди Зандфорт
15. 12 вересня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Італія Монца
16. 26 вересня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Росія Сочі
17. 3 жовтня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Сінгапур Маріна-Бей
18. 10 жовтня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Японія Сузука
19 24 жовтня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати США Остін
20. 31 жовтня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Мексика Мехіко
21. 14 листопада Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Бразилія Сан-Паулу
22. 28 листопада Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати Саудівська Аравія Джидда
23. 5 грудня Формула-1: календар сезону 2021 – розклад етапів і дати ОАЕ Абу-Дабі

Mercedes завоював сьомий поспіль Кубок конструкторів

За підсумками Гран-прі Емілії-Романьї сезону-2020 пілоти німецької стайні Mercedes Льюїс Гемілтон та Валттері Боттас посіли дві перші сходинки. Це дозволило їхній команді забезпечити сьому поспіль перемогу у Кубку конструкторів, що стало новим рекордом у Ф-1.

Попередній рекорд належав італійській команді Ferrari, котра шість разів поспіль вигравала Кубок конструкторів у період із 1999 до 2004 рік.

Джерело: Formula 1

Фото: Dreamstime

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