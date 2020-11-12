Домагой Вида узнал о заражении Covid-19 в перерыве матча Турция — Хорватия

В перерыве товарищеского матча между сборными Турции и Хорватии, который состоялся в Стамбуле 11 ноября, стало известно, что ПЦР-тест защитника клетчатых Домагоя Виды показал положительный результат.

Футболиста сразу же заменили и изолировали от остальных игроков национальной команды и тренерского штаба. На игру с турками Вида вывел хорватскую сборную с капитанской повязкой.

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Первое тестирование национальная сборная Хорватии перед матчем против Турции сдавала в понедельник, а в среду игроки сдали тесты перед поединком против Швеции в шестом туре Лиги наций.

— Согласно протоколу, Вида несколько следующих дней проведет на самоизоляции в Стамбуле, — говорится в сообщении Хорватского футбольного союза.

Остальные футболисты, члены тренерского штаба и техперсонала сборной Хорватии отправятся в Стокгольм.

Кроме Виды положительный тест сдал еще один из членов хорватской делегации, но он не контактировал с членами сборной.

Товарищеский матч Турции и Хорватии завершилась боевой ничьей со счетом 3:3. За хозяев голами отметились Тосун, Тюрюч и Ундер, за хорватов забивали — Будимир, Пашалич и Брекало.

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Сразу восемь футболистов бело-синих, которые ранее были инфицированы Covid-19, сдали негативные тесты. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Белуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуелунн.

На самоизоляции остаются еще четверо игроков: Денис Попов, Артем Шабанов, Руслан Нещерет и Александр Андриевский.

Источник: Hrvatski nogometni savez