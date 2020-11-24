Динамо Киев — Барселона — 0:4

Динамо: Бущан, Караваев (Попов, 59), Миколенко, Забарный, Кендзера, Гармаш (Андриевский, 59), Шепелев (Бэлуцэ, 83), Буяльский, де Пена (Супряга, 70), Вербич, Шапаренко (Леднев, 71).

Барселона: Тер Штеген, Фирпо, Ленгле (Альба, 65), Мингеса, Дест, Аленя, Пьянич (Пуч, 65), Педри (Фернандес, 73), Коутиньо (Гризманн, 65), Тринкау (Де Ла Фуэнте, 83), Брейтуэйт.

Голы: Дест, 52 Брейтуэйт, 57, 70 (пен.) Гризманн, 90+2

Киевское Динамо принимало каталонскую Барселону в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе НСК Олимпийский в Киеве и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов и при равной игре. А вот во втором первыми счет размочили гости после точного удара американского защитника Сержиньо Деста.

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На 57-й минуте счет в матче удвоил Мартин Брейтуэйт после скидки головой от Мингесы.

После двух пропущенных мячей Мирча Луческу решил освежить игру и бросил в бой Андриевского и Попова. Последний, как и в матче на Камп Ноу, уложил на газон соперника и арбитр без раздумий назначил пенальти. Третий мяч в сетку ворот Георгия Бущана с одиннадцатиметровой отметки отправил Брайтуэйт, что позволило датчанину оформить дубль.

А финальную точку в матче поставил Антуан Гризманн, который в компенсированное время отправил мяч в нижний угол ворот бело-синих.

Победа позволила каталонцам набрать 12 очков и закрепить свое лидерство в турнирной таблице квартета G. Также подопечные Рональда Кумана смогли досрочно оформить себе выход в плей-офф турнира. Второе место в группе занимает Ювентус (9), а у Динамо и Ференцвароша по одному пункту после четырех туров.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо Киев — Барселона, где собрали самые интересные моменты встречи.