Шахтер в среду, 25 ноября, проведет матч в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе Боруссия Парк в Менхенгладбахе сыграют против местной Боруссии. Начало матча в 19.55.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Марко Розе. На победу Боруссии принимают ставки с коэффициентом 1.58. Успех украинского клуба оценивают в 5.30. Ничейный результат встречи — 4.70.

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На то, что жеребцы первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.45, а на горняков — 2.70.

Матч доверили судить турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Джюнейтом Чакыром. Ему будут ассистировать соотечественники: Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Обязанности четвертого рефери исполнит Халил Мелер. Арбитры VAR — Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван.

Это будет вторая официальная встреча команд в истории. Меньше месяца назад в Киеве подопечные Розе разгромили донецкую команду со счетом 0:6.

В другом матче квартета В миланский Интер на стадионе Сан-Сиро примет мадридский Реал. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Shakhtar