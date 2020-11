Диего Марадона умер: реакция клубов, коллег и фанатов на смерть футболиста

25 ноября стало известно о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны от внезапной остановки сердца.

Спортсмену было всего 60 лет.

Клубы, за которые он играл, коллеги и фанаты болезненно восприняли уход звезды футбола. В своих прощальных постах они называют его эпохой, легендой, профессионалом.

В футбольном клубе Napoli, за который играл Марадона, смерть игрока назвали сокрушительным ударом.

А в ФК Liverpool его назвали величайшим игроком.

По информации СМИ, легендарный бразильский футболист Пеле заявил, что ему грустно терять друзей, он надеется, что он и Марадона снова сыграют в футбол на небесах. А бывший форвард сборной Англии Гари Линекер назвал его лучшим футболистом всех времен.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020