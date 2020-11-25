PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Людмила Грубнік |

Эпоха, легенда, волшебник: реакция соцсетей на смерть Марадоны

25 ноября  стало известно о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны от внезапной остановки сердца.

Спортсмену было всего 60 лет.

Клубы, за которые он играл, коллеги и фанаты болезненно восприняли уход звезды футбола. В своих прощальных постах они называют его эпохой, легендой, профессионалом.

Читайте: Блестящий на поле, но скандальный в жизни: биография Диего Марадоны

В футбольном клубе Napoli, за который играл Марадона, смерть игрока назвали сокрушительным ударом.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от SSC Napoli (@officialsscnapoli)

А в ФК Liverpool его назвали величайшим игроком.

По информации СМИ, легендарный бразильский футболист Пеле заявил, что ему грустно терять друзей, он надеется, что он и Марадона снова сыграют в футбол на небесах. А бывший форвард сборной Англии Гари Линекер назвал его лучшим футболистом всех времен.

Украинский футболист и тренер Андрей Шевченко также назвал Марадону бессмертной легендой.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Попрощался с футболистом и тренер Tottenham Hotspur Жозе Моуринью.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

Обычные фанаты также поделились соболезнованиями по поводу смерти Марадоны.

  • Диего Марадона умер: реакция клубов, коллег и фанатов на смерть футболиста
  • Диего Марадона умер: реакция клубов, коллег и фанатов на смерть футболиста
  • Диего Марадона умер: реакция клубов, коллег и фанатов на смерть футболиста
  • Диего Марадона умер: реакция клубов, коллег и фанатов на смерть футболиста
  • Диего Марадона умер: реакция клубов, коллег и фанатов на смерть футболиста
  • Диего Марадона умер: реакция клубов, коллег и фанатов на смерть футболиста
  • Диего Марадона умер: реакция клубов, коллег и фанатов на смерть футболиста
  • Диего Марадона умер: реакция клубов, коллег и фанатов на смерть футболиста
Эпоха, легенда, волшебник: реакция соцсетей на смерть Марадоны / 4 фотографии

Смерть Марадоны

25 ноября Диего Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес.

Врачи пытались помочь ему, однако безуспешно.

Подробнее о жизни, карьере и смерти Марадоны читайте на Фактах ICTV.

Фото: GIMNASIA

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх