Дієго Марадона помер: реакція клубів, колег та фанатів на смерть футболіста

25 листопада стало відомо про смерть легендарного футболіста Дієго Марадони від раптової зупинки серця.

Спортсмену було лише 60 років.

Клуби, за які він грав, колеги та фанати болісно сприйняли смерть зірки футболу. У своїх прощальних постах вони називають його епохою, легендою, професіоналом.

У футбольному клубі Napoli, за який грав Марадона, смерть гравця назвали нищівним ударом.

А в ФК Liverpool його назвали великим гравцем.

За інформацією ЗМІ, легендарний бразильський футболіст Пеле заявив, що йому сумно втрачати друзів, він сподівається, що він і Марадона знову зіграють у футбол на небесах. А колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер назвав його найкращим футболістом усіх часів.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020