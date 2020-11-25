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Факти / Спорт
Людмила Грубнік |

Епоха, легенда, чарівник: реакція соцмереж на смерть Марадони

25 листопада стало відомо про смерть легендарного футболіста Дієго Марадони від раптової зупинки серця.

Спортсмену було лише 60 років.

Клуби, за які він грав, колеги та фанати болісно сприйняли смерть зірки футболу. У своїх прощальних постах вони називають його епохою, легендою, професіоналом.

Читайте: Блискучий на полі, але скандальний у житті: біографія Дієго Марадони

У футбольному клубі Napoli, за який грав Марадона, смерть гравця назвали нищівним ударом.

 

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Публикация от SSC Napoli (@officialsscnapoli)

А в ФК Liverpool його назвали великим гравцем.

За інформацією ЗМІ, легендарний бразильський футболіст Пеле заявив, що йому сумно втрачати друзів, він сподівається, що він і Марадона знову зіграють у футбол на небесах. А колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер назвав його найкращим футболістом усіх часів.

Український футболіст та тренер Андрій Шевченко також назвав Марадону безсмертною легендою.

 

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Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Попрощався з футболістом і тренер Tottenham Hotspur Жозе Моурінью.

 

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Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

Звичайні фанати також поділилися співчуттями щодо смерті Марадони.

  • Дієго Марадона помер: реакція клубів, колег та фанатів на смерть футболіста
  • Дієго Марадона помер: реакція клубів, колег та фанатів на смерть футболіста
  • Дієго Марадона помер: реакція клубів, колег та фанатів на смерть футболіста
  • Дієго Марадона помер: реакція клубів, колег та фанатів на смерть футболіста
  • Дієго Марадона помер: реакція клубів, колег та фанатів на смерть футболіста
  • Дієго Марадона помер: реакція клубів, колег та фанатів на смерть футболіста
  • Дієго Марадона помер: реакція клубів, колег та фанатів на смерть футболіста
  • Дієго Марадона помер: реакція клубів, колег та фанатів на смерть футболіста
Епоха, легенда, чарівник: реакція соцмереж на смерть Марадони / 4 фотографии

Смерть Марадони

25 листопада Дієго Марадона переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку у районі Сан-Андрес.

Лікарі намагалися допомогти йому, проте безуспішно.

Детальніше про життя, кар’єру і смерть Марадони читайте на Фактах ICTV.

Фото: GIMNASIA

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