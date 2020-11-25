Дієго Марадона помер: реакція клубів, колег та фанатів на смерть футболіста

25 листопада стало відомо про смерть легендарного футболіста Дієго Марадони від раптової зупинки серця.

Спортсмену було лише 60 років.

Клуби, за які він грав, колеги та фанати болісно сприйняли смерть зірки футболу. У своїх прощальних постах вони називають його епохою, легендою, професіоналом.

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У футбольному клубі Napoli, за який грав Марадона, смерть гравця назвали нищівним ударом.

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А в ФК Liverpool його назвали великим гравцем.

A true great of the game. Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/jImGjnjhUl — Liverpool FC (@LFC) November 25, 2020

За інформацією ЗМІ, легендарний бразильський футболіст Пеле заявив, що йому сумно втрачати друзів, він сподівається, що він і Марадона знову зіграють у футбол на небесах. А колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер назвав його найкращим футболістом усіх часів.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020

Український футболіст та тренер Андрій Шевченко також назвав Марадону безсмертною легендою.

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Попрощався з футболістом і тренер Tottenham Hotspur Жозе Моурінью.

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Звичайні фанати також поділилися співчуттями щодо смерті Марадони.















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Смерть Марадони

25 листопада Дієго Марадона переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку у районі Сан-Андрес.

Лікарі намагалися допомогти йому, проте безуспішно.

Детальніше про життя, кар’єру і смерть Марадони читайте на Фактах ICTV.

Фото: GIMNASIA