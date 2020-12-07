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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украинского футболиста Василенко приговорили в России к 12 годам колонии

Московский городской суд приговорил бывшего украинского футболиста Василия Василенко к 12 годам лишения свободы. Украинца обвиняют в шпионаже в пользу своей страны.

Отбывать наказание Василенко будет в колонии строгого режима.

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Дело Василенко находится под грифом “секретно”, а заседание Мосгорсуда проходило в закрытом режиме. Неизвестна и точная фабула обвинения. Дело украинца вело руководство ФСБ России, которое не комментировало его детали.

Василенко родился в 1967 году и является гражданином Украины. В период с 1992 по 2001 год он защищал цвета трех украинских футбольных клубов: Таврия (Новотроицкое), Дружба (Бердянск) и Торпедо (Мелитополь). Спортсмен играл на позиции защитника.

В июле 2020 года стало известно, что сотрудники ФСБ России обвиняют бывшего футболиста в шпионаже в пользу Украины.

Василенко арестовали в октябре 2019 года по обвинению в незаконном пересечении российской границы, но весной 2020 года дело переквалифицировали на шпионаж. О его аресте стало известно, когда он обжаловал постановление о продлении ареста и сам факт ареста.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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