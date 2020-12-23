Его комментарии тупые: промоутер Ломаченко раскритиковал его за попытку оправдаться

Промоутер экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум жестоко раскритиковал своего клиента по недавнее интервью и заявления, прозвучавшие в нем.

Украинский боксер заявил, что не согласен с решением судей его боя против Теофимо Лопеса и считает, что он не проиграл.

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Боб Арум в комментарии iFL TV назвал такие слова Василия тупыми и неуместными.

— Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поражения Тайсону Фьюри. Мол, Фьюри чем набил перчатки, а его собственный угол отравил ему воду. Это смешно. Когда президент США плетет ерунду каждый раз, как открывает рот, и обычно в его словах нет ни капли правды, всем кажется, что у них есть лицензия на изобретение собственных конспирологических теорий.

Также Арум добавил, что не исключено, что одна из рефери Джуди Ледерман могла ошибиться, отдав Ломаченко только один раунд.

— Все судьи — авторитетны. Я думаю, что те, кто смотрел этот бой, как бы они не посчитали — 7-5, 8-4 или даже 9-3 — понимали, что Лопес однозначно победил. Поэтому я считаю, что эти комментарии были абсолютно неуместными. Когда я поговорю с Ломаченко, то скажу ему это, — сказал Арум ..

В октябре 2020 года Теофимо Лопес и Василий Ломаченко встретились в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Американец победил единогласным решением судей — 112:116, 109:119, 111:117. А украинец потерял сразу три пояса.

Источник: iFL TV