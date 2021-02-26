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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Динамо и Шахтер узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы-2020/21

26 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2020/21.

Жеребьевка Лиги Европы

На этой стадии Украина имеет двух представителей — успешно преодолели раунд 1/16 финала турнира киевское Динамо и донецкий Шахтер.

В 1/8 финала нет никаких ограничений во время жеребьевки — команды не разделены на сеяных и не сеяных, а также между собой могут встретиться клубы из одной национальной ассоциации.

Кроме двух украинских команд сейчас борьбу за трофей Лиги Европы продолжают три английских гранда, по две испанские, итальянские и нидерландские команды, а также представители Норвегии, Шотландии, Швейцарии, Хорватии, Чехии и Греции.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

  • Аякс — Янг Бойз
  • Динамо Киев — Вильярреал
  • Рома — Шахтер Донецк
  • Олимпиакос — Арсенал
  • Динамо Загреб — Тоттенхэм Хотспур
  • Манчестер Юнайтед — Милан
  • Славия Прага — Рейнджерс
  • Гранада — Мольде

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 11 марта и 18 марта. Временные слоты традиционные — 19.55 и 22.00 по киевскому времени.

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Финал турнира запланирован на 26 мая 2021 года в Гданьске на PGE Arena.

В ответных матчах 1/16 финала Динамо и Шахтер одержали синхронные победы со счетом 1:0 над своими соперниками. Шахтер обыграл Маккаби в Киеве благодаря реализованному пенальти Жуниором Мораесом, а Динамо переиграло Брюгге — единственный гол забил Виталий Буяльский в конце встречи.

Фото: UEFA

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