PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Манчестер Сити победил Боруссию М и получил билет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити уверенно победил Боруссия М со счетом 2:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сіті - Боруссія М

Уже с первых минут поединка МанСити имел возможность открыть счет, однако Ян Зоммер спас ворота. Сразу немцы бросились атаковать соперника, однако ворота горожан до конца матча останутся пустыми.

Открыть счет МанСити удалось на 12 минуте. Марез повозился с мячом на левом фланге и отдал пас на Кевина Де Брюйне. Бельгиец решил пробить из-за пределов штрафной. Гол — 1:0.

А уже через 6 минут горожане забили второй гол. Фоден вывел Гюндогана на ударную позицию и тот из пределов штрафной легко переиграл Зоммера.

Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу Манчестер Сити.

Читайте
Реал Мадрид во второй раз обыграл Аталанту и выбил бергамасков из Лиги чемпионов

После перерыва немцы бросились в бой, однако гол забить им так и не удалось.

МанСити также имел возможность оформить разгромную победу, но Зоммер удержал ворота пустыми тогда.

Манчестер Сити — Боруссия М

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией Менхенгладбах и Манчестер Сити первенство удалось выбороть англичанам.

Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу Манчестер Сити.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка