Манчестер Сити уверенно победил Боруссия М со счетом 2:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Уже с первых минут поединка МанСити имел возможность открыть счет, однако Ян Зоммер спас ворота. Сразу немцы бросились атаковать соперника, однако ворота горожан до конца матча останутся пустыми.

Открыть счет МанСити удалось на 12 минуте. Марез повозился с мячом на левом фланге и отдал пас на Кевина Де Брюйне. Бельгиец решил пробить из-за пределов штрафной. Гол — 1:0.

А уже через 6 минут горожане забили второй гол. Фоден вывел Гюндогана на ударную позицию и тот из пределов штрафной легко переиграл Зоммера.

Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу Манчестер Сити.

Читайте Реал Мадрид во второй раз обыграл Аталанту и выбил бергамасков из Лиги чемпионов

После перерыва немцы бросились в бой, однако гол забить им так и не удалось.

МанСити также имел возможность оформить разгромную победу, но Зоммер удержал ворота пустыми тогда.

Манчестер Сити — Боруссия М

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией Менхенгладбах и Манчестер Сити первенство удалось выбороть англичанам.

Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу Манчестер Сити.