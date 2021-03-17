Манчестер Сіті впевнено переміг Боруссія М з рахунком 2:0 та вийшов в 1/4 фіналу Лігу чемпіонів.

Уже с перших хвилин поєдинку МанСіті мав можливість відкрити рахунок, проте Ян Зоммер врятував ворота. Одразу німці кинулися атакувати суперника, проте ворота містян до кінця матчу залишаться пустими.

Відкрити рахунок МанСіті вдалося на 12 хвилині. Марез повозився з м’ячем на лівому фланзі та віддав пас на Кевіна Де Брюйне. Бельгієць вирішив пробити з-за меж штрафного. Гол – 1:0.

А вже за 6 хвилин містяни забили другий гол. Фоден вивів Гюндогана на ударну позицію і той з меж штрафного легко переграв Зоммера.

Перший тайм закінчився з рахунком 2:0 на користь Манчестер Сіті.

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Після перерви німці кинули в бій, проте гол забити їм так і не вдалося.

МанСіті також мав можливість оформити розгромну перемогу, але Зоммер втримав ворота пустими тоді.

Манчестер Сіті – Боруссія М

25 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Боруссією Менхенгладбах і Манчестер Сіті першість вдалося вибороти англійцям.

Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь Манчестер Сіті.