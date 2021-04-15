14 апреля состоялся второй матч между командами Боруссия Д — Манчестер Сити в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Манчестер Сити уверенно обыграл хозяев поля. Встреча прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.
В полуфинале Лиги чемпионов Манчестер сыграет с ПСЖ.
Счет: 1: 2.
Составы команд
Боруссия Д: Аканджи, Беллингем, Геррейро, Голанд, Дахуд, Джан, Кнауфф, Морей, Ройс, Хиц, Хуммельс.
Манчестер Сити: Уокер, Гюндоган, где Брюйне, Диас, Эдерсон, Зинченко, Марез, Родри, Силва, Стоунс, Фоден.
Игрок Боруссии Джуд Беллингем открыл счет уже на 15-й минуте матча, пробив в правую девятку. На 39-й минуте он сбил соперника и получил за это желтую карточку от рефери.
В самом начале второго тайма счет сравнял игрок Манчестера Рияд Марез удачно выполнил пенальти: мяч оказался под правой штангой.
Следующий гол забил игрок Манчестера Фил Фоден, пробив его из-за пределов штрафной.
Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Первые матчи состоятся 27-28 апреля, ответные — 4-5 мая 2021 года.
Уже известно, что в полуфинал ЛЧ прошли команды Пари Сен-Жермен (Франция), Реал (Испания) и Челси (Англия).
Финал Лиги чемпионов запланирован на 29 мая 2021 года. Матч победителей полуфинала пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.