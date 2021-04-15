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Факты / Спорт
Наташа Тарчевська |

Манчестер Сити переиграл Боруссию Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

14 апреля состоялся второй матч между командами Боруссия Д — Манчестер Сити в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити переиграл Боруссию Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Манчестер Сити уверенно обыграл хозяев поля. Встреча прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

В полуфинале Лиги чемпионов Манчестер сыграет с ПСЖ.

Счет: 1: 2.

Составы команд

Боруссия Д: Аканджи, Беллингем, Геррейро, Голанд, Дахуд, Джан, Кнауфф, Морей, Ройс, Хиц, Хуммельс.

Манчестер Сити: Уокер, Гюндоган, где Брюйне, Диас, Эдерсон, Зинченко, Марез, Родри, Силва, Стоунс, Фоден.

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Игрок Боруссии Джуд Беллингем открыл счет уже на 15-й минуте матча, пробив в правую девятку. На 39-й минуте он сбил соперника и получил за это желтую карточку от рефери.

В самом начале второго тайма счет сравнял игрок Манчестера Рияд Марез удачно выполнил пенальти: мяч оказался под правой штангой.

Следующий гол забил игрок Манчестера Фил Фоден, пробив его из-за пределов штрафной.

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов

Первые матчи состоятся 27-28 апреля, ответные — 4-5 мая 2021 года.

Уже известно, что в полуфинал ЛЧ прошли команды Пари Сен-Жермен (Франция), Реал (Испания) и Челси (Англия).

Финал Лиги чемпионов запланирован на 29 мая 2021 года. Матч победителей полуфинала пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Фото: Getty Images

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