14 квітня відбувся другий матч між командами Боруссія Д – Манчестер Сіті у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті впевнено обіграв господарів поля. Зустріч пройшла на стадіоні Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді.

У півфіналі Ліги чемпіонів Манчестер зіграє з Парі Сен-Жермен.

Рахунок: 1:2.

Стартові склади команд

Боруссія Д: Аканджі, Беллінгем, Геррейро, Голанд, Дахуд, Джан, Кнауфф, Морей, Ройс, Хіц, Хуммельс.

Манчестер Сіті: Вокер, Гюндоган, Де Брюйне, Діас, Едерсон, Зінченко, Марез, Родрі, Сілва, Стоунс, Фоден.

Гравець Боруссії Джуд Беллінгем відкрив рахунок вже на 15-й хвилині матчу, пробивши у праву дев’ятку. На 39-й хвилині він збив суперника і отримав за це жовту картку від рефері.

У самому початку другого тайму рахунок зрівняв гравець Манчестера Ріяд Марез вдало виконав пенальті: м’яч опинився під правою штангою.

Наступний гол забив гравець Манчестера Філ Фоден, пробивши його з-за меж штрафного майданчика.

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перші матчі відбудуться 27-28 квітня, матчі-відповіді — 4-5 травня 2021 року.

Вже відомо, що у півфіналі ЛЧ гратимуть Парі Сен-Жермен (Франція), Реал (Іспанія) та Челсі (Англія).

Фінал Ліги чемпіонів заплановано на 29 травня 2021 року. Матч переможців півфіналу пройде на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі.