Сборную Украины телефонным звонком поздравил президент Украины Владимир Зеленский сразу после победы над командой Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. Сразу после того, как команды вернулись в раздевалку после напряженного матча.
Об этом рассказал главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко во время флеш-интервью. Также специалист поблагодарил за поддержку болельщиков.
— Прежде всего хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Украине.
В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский — поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас.
Шевченко отметил, что команда провела два хороших тайма, но под конец игры потеряла немного уверенность.
— Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела два хороших тайма, где была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваешь моменты, пенальти. Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно, — подытожил Шевченко.
Первая победа на Евро-2020
Сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2020.
Голами в матче, как и во встрече с нидерландцами, снова отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
Благодаря победе Украины прервала свою серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы.