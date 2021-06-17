Сборную Украины телефонным звонком поздравил президент Украины Владимир Зеленский сразу после победы над командой Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. Сразу после того, как команды вернулись в раздевалку после напряженного матча.

Об этом рассказал главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко во время флеш-интервью. Также специалист поблагодарил за поддержку болельщиков.

— Прежде всего хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Украине. В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский — поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас.

Шевченко отметил, что команда провела два хороших тайма, но под конец игры потеряла немного уверенность.

— Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе команда провела два хороших тайма, где была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваешь моменты, пенальти. Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно, — подытожил Шевченко.

Первая победа на Евро-2020

Сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

Голами в матче, как и во встрече с нидерландцами, снова отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Благодаря победе Украины прервала свою серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы.