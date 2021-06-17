Уникальное достижение: Ярмоленко и Яремчук установили рекорд на Евро

Игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали первыми игроками одной сборной, которые забили по одному голу в двух стартовых матчах чемпионатов Европы.

В частности, вингер Вест-Хэма и форвард Гента забивали в первом туре Нидерландам, а затем принесли победу своей команде в матче с Северной Македонией.

При этом оба сравнялись по количеству забитых мячей с другими лучшими бомбардирами Евро-2020: Ромелу Лукаку, Патриком Шиком, Криштиану Роналду, Чиро Иммобиле и Мануэлем Лакателли, которые также забили по два мяча.

Комментарий Шевченко

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о поздравлении команды со стороны президента Владимира Зеленского.

Кроме того, коуч поздравил болельщиков с первой победой на Евро с 2012 года.

Шевченко отметил, что команда провела два хороших тайма, но под конец игры потеряла немного уверенность.