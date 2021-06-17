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Дмитро Кудрявцев |

Унікальне досягнення: Ярмоленко та Яремчук встановили рекорд Євро

Ярмоленко и Яремчук в сборной Украины

Гравці збірної України Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук стали першими гравцями однієї збірної, які забили по голу в перших двох матчах чемпіонатів Європи.

Зокрема, вінгер Вест-Гема та форвард Генту забивали в першому турі Нідерландам, а потім принесли перемогу своїй команді в матчі з Північною Македонією.

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При цьому обидва зрівнялися за кількістю забитих м’ячів з іншими найкращими бомбардирами Євро-2020: Ромелу Лукаку, Патріком Шиком, Кріштіану Роналду, Чіро Іммобілє та Мануелем Лакателлі, які також забили по два м’ячі.

Коментар Шевченка

Раніше головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про привітання команди з боку президента Володимира Зеленського.

Крім того, коуч привітав уболівальників з першою перемогою на Євро з 2012 року.

Шевченко зазначив, що команда провела два хороших чудових тайми, але під кінець гри трохи втратила впевненість.

Фото: Dreamstime

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