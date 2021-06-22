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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта.

В Офисе президента отмечают, что это положительно повлияет на развитие спортивной отрасли.

Документ определяет виды меценатской деятельности — обеспечение материально-технических условий для занятий спортом, материальная и другая помощь спортсменам, содействие в подготовке и участии в Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

По данным Офиса президента, такую ​​деятельность будут осуществлять на основе письменного договора между меценатом и бенефициаром или лицом, которое представляет его интересы. В то же время меценат, бенефициар и его представитель не могут быть связанными лицами.

Закон определяет пути государственной поддержки людей, осуществляющих такую ​​деятельность. В частности, теперь меценатов могут отмечать государственными наградами и почетными наградами.

Имя мецената теперь могут увековечить на домах и спортивных объектах. Ему могут предоставить льготы, а также поддержку организационных и информационных мероприятий по популяризации меценатской деятельности.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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