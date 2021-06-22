Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури та спорту.

В Офісі президента зазначають, що це позитивно впливатиме на розвиток спортивної галузі.

Документ визначає види меценатської діяльності – забезпечення матеріально-технічних умов для зайняття спортом, матеріальна та інша допомога спортсменам, сприяння у підготовці та участі в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

За даними Офісу президента, таку діяльність здійснюватимуть на основі письмового договору між меценатом та бенефіціаром або особою, яка представляє його інтереси. Водночас меценат, бенефіціар та його представник не можуть бути пов’язаними особами.

Закон визначає шляхи державної підтримки людей, які здійснюють таку діяльність. Зокрема тепер меценатів можуть відзначати державними нагородами та почесними відзнаками.

Ім’я мецената відтепер можуть увіковічнити на будинках та спортивних об’єктах. Йому можуть надати пільги, а також підтримку організаційних та інформаційних заходів із популяризації меценатської діяльності.