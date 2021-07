МакГрегор попытался ударить Порье во время битвы взглядов

В Лас-Вегасе в ночь с 8 на 9 июля состоялась пресс-конференция и битва взглядов американца Дастина Порье и ирландского бойца Конора МакГрегора.

Во время традиционной битвы взглядов МакГрегор всячески пытался провоцировать своего оппонента в присущей ему манере. На такое поведение Порье реагировал очень сдержанно, хотя и бросил несколько фраз в сторону ирландца.

Бойцов в это время сдерживал босс UFC Дэйна Уайт, который пытался оттолкнуть Конора. Тогда ирландец, который стоял в стойке, пытался ударить ногой Дастина приемом лоу-кик.

После официальных мероприятий перед боем словесная перепалка бойцов перенеслась в социальные сети.

На такой комментарий МакГрегор ответил американцу в достаточно жесткой форме.

Your wife wants to see the hair around my dick and balls bro. See what that’s like. It’s real the message request mate, no trash talk. Man to man, it’s fucked up! I seen your interview with Mike you think it was fake. It’s not.

Have a think on it in the sauna anyway.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 9, 2021