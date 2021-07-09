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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

МакГрегор попытался ударить Порье во время битвы взглядов

Порье Макгрегор

В Лас-Вегасе в ночь с 8 на 9 июля состоялась пресс-конференция и битва взглядов американца Дастина Порье и ирландского бойца Конора МакГрегора.

Во время традиционной битвы взглядов МакГрегор всячески пытался провоцировать своего оппонента в присущей ему манере. На такое поведение Порье реагировал очень сдержанно, хотя и бросил несколько фраз в сторону ирландца.

Бойцов в это время сдерживал босс UFC Дэйна Уайт, который пытался оттолкнуть Конора. Тогда ирландец, который стоял в стойке, пытался ударить ногой Дастина приемом лоу-кик.

После официальных мероприятий перед боем словесная перепалка бойцов перенеслась в социальные сети.

— Твой трэш-ток такой же тонкий, как твои волосы, в эти дни. Скоро увидимся, чемпион, — написал Порье в Twitter.

На такой комментарий МакГрегор ответил американцу в достаточно жесткой форме.

— Твоя жена хочет увидеть волосы в моей паховой зоне, бро. Это настоящий ответ, без всяких трэш-токов, — ответил Конор.

Третий поединок Порье и МакГрегора возглавит кард на бойцовском вечере UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля.

Первый бой между бойцами состоялся еще в сентябре 2014 года, тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

Второй бой МакГрегор — Порье завершился победой Дастина, который нокаутировал своего соперника во втором раунде, сумев взять реванш. Бой состоялся в январе 2021 года.

Фото: Getty Images

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