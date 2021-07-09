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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

МакГрегор спробував вдарити Пор’є під час битви поглядів

Порье Макгрегор

У Лас-Вегасі в ніч із 8 на 9 липня відбулася прес-конференція та битва поглядів американця Дастіна Пор’є та ірландського бійця Конора МакГрегора.

Під час традиційної битви поглядів МакГрегор всіляко намагався провокувати свого опонента у притаманній йому манері. На таку поведінку Пор’є реагував дуже стримано, хоч і кинув кілька фраз у бік ірландця.

Бійців в цей час стримував бос UFC Дейна Вайт, який намагався відштовхнути Конора. Тоді ірландець, який стояв у стійці, намагався вдарити ногою Дастіна прийомом лоу-кік.

Після офіційних заходів перед боєм словесна суперечка бійців перенеслася у соціальні мережі.

— Твій треш-ток такий же тонкий, як твоє волосся, в ці дні. Скоро побачимося, чемпіоне, – написав Пор’є у Twitter.

На такий коментар МакГрегор відповів американцю у досить жорсткій формі.

— Твоя дружина хоче побачити волосся у моїй паховій зоні, бро. Це справжня відповідь, без всіляких треш-токів, – відповів Конор.

Третій поєдинок Пор’є та МакГрегора очолить кард на бійцівському вечорі UFC 264, що відбудеться в ніч з 10 на 11 липня.

Перший бій між бійцями відбувся ще у вересні 2014 року, тоді ірландець нокаутував американця у першому раунді.

Другий бій МакГрегор – Пор’є завершився перемогою Дастіна, який нокаутував свого суперника у другому раунді, зумівши взяти реванш. Бій відбувся у січні 2021 року.

Фото: Getty Images

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