МакГрегор спробував вдарити Пор’є під час битви поглядів

У Лас-Вегасі в ніч із 8 на 9 липня відбулася прес-конференція та битва поглядів американця Дастіна Пор’є та ірландського бійця Конора МакГрегора.

Під час традиційної битви поглядів МакГрегор всіляко намагався провокувати свого опонента у притаманній йому манері. На таку поведінку Пор’є реагував дуже стримано, хоч і кинув кілька фраз у бік ірландця.

Бійців в цей час стримував бос UFC Дейна Вайт, який намагався відштовхнути Конора. Тоді ірландець, який стояв у стійці, намагався вдарити ногою Дастіна прийомом лоу-кік.

Після офіційних заходів перед боєм словесна суперечка бійців перенеслася у соціальні мережі.

— Твій треш-ток такий же тонкий, як твоє волосся, в ці дні. Скоро побачимося, чемпіоне, – написав Пор’є у Twitter.

На такий коментар МакГрегор відповів американцю у досить жорсткій формі.

— Твоя дружина хоче побачити волосся у моїй паховій зоні, бро. Це справжня відповідь, без всіляких треш-токів, – відповів Конор.

Your wife wants to see the hair around my dick and balls bro. See what that’s like. It’s real the message request mate, no trash talk. Man to man, it’s fucked up! I seen your interview with Mike you think it was fake. It’s not.

Have a think on it in the sauna anyway. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 9, 2021

Третій поєдинок Пор’є та МакГрегора очолить кард на бійцівському вечорі UFC 264, що відбудеться в ніч з 10 на 11 липня.

Перший бій між бійцями відбувся ще у вересні 2014 року, тоді ірландець нокаутував американця у першому раунді.

Другий бій МакГрегор – Пор’є завершився перемогою Дастіна, який нокаутував свого суперника у другому раунді, зумівши взяти реванш. Бій відбувся у січні 2021 року.