МакГрегор спробував вдарити Пор’є під час битви поглядів

У Лас-Вегасі в ніч із 8 на 9 липня відбулася прес-конференція та битва поглядів американця Дастіна Пор’є та ірландського бійця Конора МакГрегора.

Під час традиційної битви поглядів МакГрегор всіляко намагався провокувати свого опонента у притаманній йому манері. На таку поведінку Пор’є реагував дуже стримано, хоч і кинув кілька фраз у бік ірландця.

Бійців в цей час стримував бос UFC Дейна Вайт, який намагався відштовхнути Конора. Тоді ірландець, який стояв у стійці, намагався вдарити ногою Дастіна прийомом лоу-кік.

Після офіційних заходів перед боєм словесна суперечка бійців перенеслася у соціальні мережі.

На такий коментар МакГрегор відповів американцю у досить жорсткій формі.

Your wife wants to see the hair around my dick and balls bro. See what that’s like. It’s real the message request mate, no trash talk. Man to man, it’s fucked up! I seen your interview with Mike you think it was fake. It’s not.

Have a think on it in the sauna anyway.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 9, 2021