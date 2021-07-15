Бегун из Великобритании Оливер Дастин, вероятно, пропуститт Олимпийские игры 2020 в Токио. На днях он сдал положительный тест на кокаин.

В допинг-пробе 20-летнего Дастина были обнаружены следы запрещенного вещества перед поездкой в ​​Токио. Поэтому спортсмену могут запретить поехать на Олимпиаду-2020.

В то же время сам Оливер считает себя невиновным и уже нанял юристов для защиты своих интересов.

Оливер Дастин специализируется в беге на средние дистанции.

Британский спортсмен успешно прошел национальный отбор и получил право выступить на Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 800 м.

В этом сезоне Дастин продемонстрировал девятый результат в мире — 1 мин 43,82 сек.

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