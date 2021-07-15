Двох російських плавців тимчасово відсторонено від участі в Олімпійських іграх у Токіо. У крові спортсменів Олександра Кудашова та Вероніки Андрусенко було виявлено допінг.

25-річний Кудашов був заявлений на 200-метровій дистанції батерфляєм. 30-річна Вероніка Андрусенко мала брати участь у змаганнях на чотири по 200 м вільним стилем.

Порушення були підтверджені доказами, які надала Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) з експертизи антидопінгової лабораторії у Москві.

На подію відреагував Хусайн Аль-Мусаллам – президент Міжнародної федерації плавання (FINA). Він подякував агенції за забезпечення прозорої конкуренції на Олімпіаді.

Раніше Всесвітня антидопінгова агенція запровадила обмеження проти Росії. Через це спортсмени братимуть участь у змаганнях без національного прапора – його замінять на прапор Олімпійського комітету РФ.

Також у разі перемоги замість гімну Росії лунатиме фрагмент з концерту Петра Чайковського.

Олімпійські ігри в Токіо (Японія) стартують 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Напередодні початку змагань Олімпійський комітет РФ роздав спортсменам методички, як правильно спілкуватися з журналістами та відповідати на запитання про Крим і Донбас.

ОКР радить росіянам казати – “без коментарів”.

Джерело: FINA