Двом веслярам із Росії Микиті Моргачову та Павлу Соріну заборонили їхати разом із збірною на Олімпійські ігри 2020 в Токіо. Спортсмени здали позитивні тести на допінг.
17 червня Моргачов та Сорін здали у Греції тести під час спортивних зборів. Тоді ж у пробках російських спортсменів знайшли заборонену речовину мельдоній.
Однак самі веслярі заперечують свою провину. Вони запевняють, що мельдоній нібито міг міститися в харчових добавках, які вони вживали за погодженням з тренерським штабом.
Після їхніх слів фахівці вирішили завтра, 8 липня, взяти другі проби для пітвердження наявності цього препарату.
Та незважаючи на це керівники збірної Росії для перестрахування вирішили виключити зі списку на Олімпіаду 2020 цих спротсменів.
Читайте:
- На церемонії відкриття та закриття Олімпіади допустять не всіх спортсменів
- У Токіо можуть запровадити режим НС перед Олімпіадою-2020
- У Токіо спостерігатимуть за Олімпіадою-2020 з аеростата
Джерело: Baza