Двом веслярам із Росії Микиті Моргачову та Павлу Соріну заборонили їхати разом із збірною на Олімпійські ігри 2020 в Токіо. Спортсмени здали позитивні тести на допінг.

17 червня Моргачов та Сорін здали у Греції тести під час спортивних зборів. Тоді ж у пробках російських спортсменів знайшли заборонену речовину мельдоній.

Однак самі веслярі заперечують свою провину. Вони запевняють, що мельдоній нібито міг міститися в харчових добавках, які вони вживали за погодженням з тренерським штабом.

Після їхніх слів фахівці вирішили завтра, 8 липня, взяти другі проби для пітвердження наявності цього препарату.

Та незважаючи на це керівники збірної Росії для перестрахування вирішили виключити зі списку на Олімпіаду 2020 цих спротсменів.

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Джерело: Baza