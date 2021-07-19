23 июля, в пятницу, стартуют летние Олимпийские игры. Спортивные соревнования будут продолжаться в японской столице Токио до 8 августа.

Церемония открытия Олимпийских игр 2020 начнется в 14.00 по киевскому времени.

Где смотреть открытия Олимпийских игр 2020?

Украинцы смогут посмотреть открытие, а также сами соревнование 23 июля в прямом эфире на телеканале UA:Первый. Этот телеканал является официальным транслятором Игр-2020.

Церемония продлится более трех часов.

Всего в первый день пройдут сначала торжественная церемония открытия Олимпиады-2020, после чего стартуют соревнования.

Олимпиада должна была пройти еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год.

На Играх-2020 поспорят более 11 тыс. спортсменов из 206 стран за награды в 339 категориях и 33 видах спорта.

Украину на Олимпиаде представят 157 спортсменов. Они выступят в 25 видах спорта.

Накануне старта соревнований власти Японии решили ввести режим чрезвычайного положения в Токио из-за ухудшения Covid-ситуации.

Также правительство приняло решение не допускать зрителей на трибуны Олимпиады-2020.

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