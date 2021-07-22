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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

На сайте Олимпиады Украину изобразили без Крыма

На сайте Олимпиады Украину изобразили без Крыма

В преддверии Олимпийских игр 2020, 22 июля, на официальном сайте Олимпиады в Токио обнародовали неправильное изображение карты Украины. На карте между материковой частью Украины и полуостровом Крым обозначена граница.

На сайте Олимпиады Украину изобразили без Крыма (ФОТО)

Такая карта появляется на сайте во всплывающем окне Olympics Cheer Zone во время того, как вы заходите на страницу, посвященную истории выступлений Украины на Олимпиадах.

Пока комментариев со стороны Украины нет.

К церемонии открытия Олимпийских игр 2020 остались считанные часы. Соревнования продлятся с 23 июля по 8 августа в Токио.

Олимпиада должна была пройти еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести.

Всего на Играх-2020 поспорят более 11 тыс. спортсменов из 206 стран. Украину представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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Источник: Олимпиада

Фото: Олимпиада

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