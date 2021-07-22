Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка зустрівся з українськими спортсменами напередодні старту Олімпіади в Токіо.

Бубка завітав до Олімпійського селища, де наразі проживає частина збірної. Через коронавірусні обмеження представники різних видів спорту прибувають та від’їжджають з селища у різний час.

Тому наразі в Токіо перебувають тенісисти, боксери, дзюдоїсти, фехтувальники, представники кінного спорту та стрільби з лука.

Президент НОК та Олімпійський чемпіон Сергій Бубка побажав успіху та дав поради спортсменам перед початком змагань. Він порекомендував їм читати книги та дивитися фільми, щоб відволікатися від думок про змагання, а також – думати позитивно.

– Напередодні важливого старту ви не повинні нервувати, думати про виступ. Відволікайтесь!

Спортсмени зробили спільне фото з прапором України, підписаним військовими, які у різний час брати участь в бойових діях. Його передам олімпійцями президент Володимир Зеленський.

Олімпійські ігри в Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня. Збірна України візьме участь у складі 157 спортсменів.

Вони змагатимуться за медалі у 25 видах спорту. Які шанси в України на Олімпіаді-2020, дивіться у матеріалі.

Фото: НОК