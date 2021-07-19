23 липня, у п’ятницю, стартують літні Олімпійські ігри. Спортивні змагання триватимуть у японській столиці Токіо до 8 серпня.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2020 розпочнеться о 14.00 за київським часом.

Де дивитися відкриття Олімпійських ігор 2020?

Українці зможуть подивитись відкриття, а також самі змагання 23 липня у прямому ефірі на телеканалі UA: Перший. Цей телеканал є офіційним транслятором Ігор-2020.

Церемонія триватиме понад три години.

Загалом у перший день пройдуть спочатку урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2020, після чого стартують змагання.

Олімпіада повинна була пройти ще у 2020 році, але через пандемію коронавірусу її перенесли на рік.

На Іграх-2020 посперечаються понад 11 тис. спортсменів з 206 країн за нагороди у 339 категоріях та 33 видах спорту.

Україну на Олімпіаді представлять 157 спортсменів. Вони виступлять у 25 видах спорту.

Напередодні старту змагань влада Японії вирішила запровадити режим надзвичайного стану у Токіо через погіршення Covid-ситуації.

Також уряд ухвалив рішення не допускати глядачів на трибуни Олімпіади-2020.

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