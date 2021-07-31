Еліна Світоліна прокоментувала свою історичну бронзову перемогу для українського тенісу. Шоста ракетка світу завоювала бронзу для України на спортивних змаганнях у рамках Олімпійських ігор 2020.

У напряженому поєдинку проти спортсменки з Казахстану Єлени Рибакіної українській тенісистці вдалося вибороти перемогу. За словами спортсменки, після програшу у півфіналі Олімпіади було складно повернутися у колію.

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– Я просто намагалася боротися до кінця, не здаватися, віддала просто всі сили, які залишилися. Перший сет був поганий з моєї сторони, – зазначила Світоліна.

На думку українки, саме характер повернув її до матчу. Вона зазначила, що це неймовірна перемога, яка для неї багато значить.

Сьогодні, 31 липня, українська ракетка Еліна Світоліна зустрілася у поєдинку Олімпійських ігор з суперницею з Казахстану Єленою Рибакіною.

Спортсменці з України вдалося неймовірне – вона здобула перемогу та виграла бронзову медаль, яка стала п’ятою для нашої держави.

Джерело: НОК України